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Госдума до конца мая примет закон о компенсации ипотечных кредитов

Политика

Речь идет о помощи многодетным семьям

Госдума до конца мая примет закон о компенсации ипотечных кредитов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Недвижимость

Москва, 22 мая 2019, 12:34 — REGNUM  Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Проект закона, внесенный всеми фракциями Государственной думы и коллегами из Совета Федерации, направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Владимировича Путина. Сегодня Совет Госдумы примет решение направить его в рассылку, и уже на следующей неделе, 28 мая, мы планируем рассмотреть этот законопроект в первом чтении, 29 мая — во втором и 30 мая — принять закон», — сказал он.

Володин напомнил, что Путиным поставлена задача, чтобы семьи, где родился третий или последующие дети, получили дополнительно 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.

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Ипотечное кредитование
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