Госдума до конца мая примет закон о компенсации ипотечных кредитов

Москва, , 12:34 — REGNUM Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Проект закона, внесенный всеми фракциями Государственной думы и коллегами из Совета Федерации, направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Владимировича Путина. Сегодня Совет Госдумы примет решение направить его в рассылку, и уже на следующей неделе, 28 мая, мы планируем рассмотреть этот законопроект в первом чтении, 29 мая — во втором и 30 мая — принять закон», — сказал он.

Володин напомнил, что Путиным поставлена задача, чтобы семьи, где родился третий или последующие дети, получили дополнительно 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.