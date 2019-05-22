Вооруженные силы Турции получили новейшие штурмовые винтовки МРТ-76

Анкара, , 13:01 — REGNUM Предприятия турецкой оборонной промышленности, специализирующиеся на производстве пехотного вооружения, передали Вооруженным силам Турции новейшие штурмовые винтовки МРТ-76 (с тур. «Национальная пехотная винтовка»).

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Управление оборонной промышленности Турции, в рамках контрактов с Советом машиностроения и химической промышленности и АО «Kale Kalıp ve Sarsılmaz Silah Sanayi» на серийное производство отечественной винтовки МРТ-76, продолжает их поставки в войска. По имеющимся сведениям, Вооруженные силы Турции получили более 3 тысяч винтовок. На сегодняшний день общими усилиями государственного и частного секторов было произведено более 35,5 тысяч экземпляров данного оружия. Контракты предусматривают совокупное производство более 96 тысяч штурмовых винтовок. Разработка МРТ-76 была завершена в 2014 году, серийное производство ведётся с 2016 года. Оружие использует патрон 7,62×51 NATO и стандартные 20-зарядные коробчатые магазины. Эффективная дальность стрельбы составляет 600 метров. Автоматика построена по схеме с отводом пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня. Запирание канала ствола осуществляется при повороте на 7 упоров. При стрельбе доступны режимы автоматического и полуавтоматического огня. Оружие имеет общую длину 1000 мм при длине ствола 406 мм и весе 4,2 кг.