МИД Турции: мы против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы

Анкара, , 13:40 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Мексику заявил, что Турция выступает против вмешательства извне в дела Венесуэлы, в том числе против попыток организовать государственный переворота в этой стране.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу, в частности, сказал: «Мы против иностранного вмешательства, использования недемократических методов, включая попытки переворота, а также применения односторонних санкций для смещения законных правительств».По его словам, такого рода действия не только угрожают стабильности, миру и безопасности в Венесуэле, но также создают опасный прецедент и ставят под угрозу весь регион. Мевлют Чавушоглу отметил, что катастрофа в Венесуэле будет иметь в высшей степени серьезные последствия для всего региона.