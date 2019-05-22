Глава сербской оппозиции в Косово: мы подвергаемся давлению и насилию

Приштина, , 13:27 — REGNUM Глава сербской Прогрессивной демократической партии в Косово Ненад Рашич заявил, что косовские сербы и лидеры сербских политических партий, находящиеся в оппозиции к Белграду, президенту Сербии Александру Вучичу и политической организации косовских сербов «Сербскому списку», подвергаются психологическому и финансовому давлению, а иногда и прямому физическому насилию. Однако ни Приштина, ни ЕС на это никак не реагируют. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Рашич обвиняет ЕС и власти в Приштине в продолжительном игнорировании проблем сербской общины в Косово:

«Страны Евросоюза в некотором виде поддерживают подобные действия поскольку они их замалчивают, молчание Приштины, с другой стороны, доказывает нам, что она нисколько не заинтересована в гражданском развитии сербского сообщества в Косово и его активном участии в работе государственных институтов Косово».