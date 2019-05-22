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Пушков отреагировал на антироссийский выпад Супрун в ООН

Политика

Украинские власти обвинили Супрун в некомпетентности, напомнил сенатор

Москва, 22 мая 2019, 12:27 — REGNUM  Некомпетентной в международном праве назвал главу украинского минздрава Ульяну Супрун российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал 22 мая в своем Twitter, комментируя призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН.

Пушков напомнил, что «некто Супрун» была у себя на родине обвинена в некомпетентности. Решением суда её лишили права руководить министерством.

«Если уж она в здравоохранении некомпетентна, то в международном праве тем более», — отметил Пушков и добавил, что Супрун плохо понимает, о чем именно просит мировое сообщество.

Как сообщало ИА REGNUM, Супрун, выступая в Женеве, призвала ООН «перестать терпеть» присутствие России в Совете Безопасности организации. Она заявила также, что страны — участники ВОЗ и других организаций рискуют стать «заложниками Кремля», если будут соглашаться на «российские деньги».

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