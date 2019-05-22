Сирийские беженцы вынуждены платить боевикам за выход из «Эр-Рукбана»

Дамаск, , 12:10 — REGNUM Беженцы из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирийской Арабской Республике вынуждены платить выкуп подконтрольным США боевикам за то, чтобы покинуть его территорию. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии генерал-полковника Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа. Кроме того, с жителей лагеря требуют и оплаты за топливо для переезда к пункту пропуска «Джлеб».

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Госдеп не признает, что в «Эр-Рукбане» беженцев держат насильно

Отмечается, что Россия и Сирия призывают командование США в зоне Эт-Танф пресечь деструктивную деятельность подконтрольных бандформирований и обеспечить свободный выход жителей лагеря «Эр-Рукбан». Причём закрыть этот вопрос необходимо за май и июнь.

«В июле-августе в условиях дефицита воды и продовольствия, а также установления жары жизнь там станет абсолютно невыносимой», — приводит ТАСС текст заявления.

Что касается третьего гуманитарного коридора, к проведению которого призывают США, то, по мнению руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, проблему беженцев эти действия решить не помогут. Это лишь позволит обеспечить всем необходимым подконтрольных США боевиков, что неприемлемо.

Напомним, лагерь «Эр-Рукбан» находится в одноимённом районе недалеко от крайнего северо-востока Иордании и от сирийско-иракской границы. Он находится близко к американскому гарнизону в городе Эт-Танф (Сирия), в «зоне деконфликтизации» Пентагона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии перестали держать там насильно и будет добиваться их вывода. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что позиция Соединённых Штатов по этому лагерю наводит на мысль, что он нужен Вашингтону только для оправдания незаконного американского присутствия в Сирийкой Арабской Республике.