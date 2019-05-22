Володин пригласил парламентариев Конго на форум «Развитие парламентаризма»

Москва, , 12:06 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил делегацию парламента Республики Конго принять участие в международном форуме «Развитие парламентаризма», передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

«Приглашаем делегацию вашего парламента для участия в форуме в июле», — заявил Володин в ходе встречи с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Для российских парламентариев является приоритетом работа в рамках парламентского измерения со странами Африки, подчеркнул спикер Госдумы.

«Хотелось бы послушать Вас и Ваши предложения, которые для нас очень важны, учитывая, что нам необходимо развивать сотрудничество более активно в рамках межпарламентских контактов», — сказал Володин.

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