Среда, 22 Мая 2019 года
12:06:53 МСК

Володин пригласил парламентариев Конго на форум «Развитие парламентаризма»

Политика

Форум пройдет в июле в Москве

Москва, 22 мая 2019, 12:06 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил делегацию парламента Республики Конго принять участие в международном форуме «Развитие парламентаризма», передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

«Приглашаем делегацию вашего парламента для участия в форуме в июле», — заявил Володин в ходе встречи с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Для российских парламентариев является приоритетом работа в рамках парламентского измерения со странами Африки, подчеркнул спикер Госдумы.

«Хотелось бы послушать Вас и Ваши предложения, которые для нас очень важны, учитывая, что нам необходимо развивать сотрудничество более активно в рамках межпарламентских контактов», — сказал Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: На заседании Госдумы 22 мая выступит президент Конго

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить