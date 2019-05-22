«Жди гостей»: В Раде пригрозили Зеленскому на случай референдума о Донбассе

Киев, , 12:12 — REGNUM Если президент Украины Владимир Зеленский вынесет вопрос о проведении мирных переговоров с Донбассом и РФ на всеукраинский референдум, то к нему «придут гости», заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если так будет продолжаться дальше, то скоро проход на Банковой (улица, на которой находится администрация президента Украины — ИА REGNUM ) придётся закрыть, заборы укрепить, выставить охрану, поскольку к Верховному придут в гости те, кто не готов обсуждать на референдуме любые уступки «агрессору», — предупредил Мосийчук.

Напомним, вскоре после инаугурации Зеленского проход к администрации президента впервые за долгие годы был открыт, а охрана снята.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мира в Донбассе путём мирных переговоров может быть предварительно вынесен на референдум для предварительного одобрения украинским обществом.

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