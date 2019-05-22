Куда пойдет Казахстан?

Михаил Баровский, , 11:59 — REGNUM

Скорее всего, главной причиной объявления об уходе был возраст, Назарбаеву в этом году должно исполниться 79 лет.

Впрочем, нельзя сказать, что Назарбаев полностью ушел из политики. Уйдя с поста Президента Республики, он сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан» (Свет Отечества).

Казахстан — ближайший сосед и давний союзник России, один из главных основателей Евразийского экономического сообщества, которое в дальнейшем было преобразовано в Евразийский экономический союз, и все, что происходит в Казахстане, привлекает особое внимание как жителей Республики, так и жителей соседних стран.

Испытание выбором

Сегодня Казахстан готовится к выборам нового президента. Все зарегистрированные кандидаты являются представителями титульной нации, которая составляет свыше 70% населения страны.

Необходимо отметить, что ни дочь, ни племянник Назарбаева, о которых неоднократно говорили политологи, ни какие-либо другие его родственники в выборах участия не принимают.

В Казахстане кандидаты в президенты должны выдвигаться от партий, что не лишает их необходимости собирать подписи (свыше 118 тыс. подписей за каждого кандидата) и сдавать письменный экзамен на знание языка. В настоящее время регистрация кандидатов окончена, ЦИК зарегистрировал 7претендентов на президентский пост.

Фаворитом гонки практически все политологи признают Касым-Жомарт Токаева, выдвинутого от правящей партии «Нур Отан» (Свет Отечества). Поддержка экс-президента Назарбаева, конечно, добавит ему очков, но едва ли гарантирует безоговорочную победу. Его соперники обладают серьезным политическим опытом и весомой поддержкой электората, что не позволяет однозначно предсказать итог грядущих выборов.

Выборы Президента Республики интересны тем, что все кандидаты имеют реально равные шансы вести агитацию, представлять свои программы и предлагать жителям свое видение дальнейшего развития республики. Выдвинутые кандидаты охватывают практически весь спектр социальных групп и политических взглядов, а избиратели хорошо знают, что, отдавая свой голос тому, или иному кандидату, они голосуют не столько за самого кандидата, сколько за программу и идеи.

Здоровая конкуренция

Амангельды Таспихов — кандидат от Федерации профсоюзов Казахстана, представляет профсоюзы и соответственно трудящихся. Одной из ключевых проблем, на которые он планирует делать упор в выборной кампании — «большая разница в доходах между руководителями, топ-менеджерами и простыми работниками». Эта проблема характерна не только для Казахстана и вызывает острую негативную реакцию избирателей.

Амиржан Косанов — претендент от движения Ұлт тағдыры («Судьба нации») выступает с более прозападными взглядами, считая необходимым сделать акцент на развитии демократии и «перейти к парламентско-президентской форме правления» в стране. Косанов полагает необходимым «изменить все законы, так или иначе противоречащие демократическим нормам», среди которых законы о СМИ, профсоюзах, о выборах и о политических партиях. Его сторонники считают, что в стране в первую очередь необходимо обеспечить равные права и конкурентное поле всем политическим партиям и общественным организациям и убрать все ограничения по их регистрации и деятельности.

Дания Еспаева — кандидат от демократической партии «Ак жол», первая в истории Казахстана женщина — претендент на высшую госдолжность, будет отстаивает интересы предпринимателей, в первую очередь из сектора торговли. Учитывая увеличивающийся торговый поток, который идет через Казахстан и интерес иностранных инвесторов к стране, это может быть очень серьезным направлением в выборах. В ее поддержку были собраны подписи свыше 144 тыс. человек. Возможно, это «пробный камень» в рамках выдвижения в будущем на пост президента дочери Назарбаева Дариги.

Толеутай Рахимбеков — выдвинутый от партии «Ауыл» Рахимбеков представляет в первую очередь интересы аграрного сектора страны и соответственно огромный пласт сельского населения. По его мнению, Республика должна стать одним из мировых лидеров на рынке экологически чистой продукции. В рамках того, что рядом с Казахстаном находится Китай с более чем миллиардным населением, развитие аграрного сектора так же может стать приоритетным направлением, которое поддержат избиратели. При этом Толеутай Рахимбеков как ученый-экономист подчеркивает, «что одно рабочее место, созданное в сельском хозяйстве, позволяет создать дополнительно 7−8 рабочих мест в городе».

Садыбек Тугел — писатель-общественник, кандидат от движения Ұлы дала қырандары («Орлы великой степи»), главным для страны считает сохранение приоритета национальных ценностей. Садыбек Тугел предложил создать полицию нравов и закрыть ночные развлекательные заведения, так как «подобное времяпрепровождение молодежи не имеет ничего общего с традициями предков». Программа этого кандидата больше основана на неприятии западной культуры, которая, по его убеждению, не свойственна менталитету коренных жителей страны и крайне негативно влияет на молодежь.

Жамбыл Ахметбеков — выдвинут Коммунистической народной партии Казахстана, имеющей серьезные традиции среди населения. Стоит отметить, что в коммунистической партии в свое время состоял и сам Назарбаев. Программа партии делает акцент непосредственно на человека, на его гражданские права, возможности развития и удовлетворения основных потребностей. Реализовать свою программу партия планирует в два этапа. На первом этапе партия считает необходимом отстаивать политические права и свободы граждан и обеспечить максимально возможное представительство Коммунистической Народной партии Казахстана в органах государственной власти. На втором этапе — установить полное народовластие через Советы, рабочее самоуправление и другие формы прямого народовластия.

Кандидат от объединения Халық демографиясы Жуматай Алиев не смог сдать экзамен на знание государственного языка, допустив 19 ошибок в письменном задании, в результате чего избирательной комиссией ему было отказано в регистрации кандидатом в президенты.

Кого выберет страна

В целом общественность Казахстана ожидает от власти, что выборы пройдут честно. И именно такие гарантии дал действующий президент РК, отметив, что Казахстан — демократическая страна, и выбор президента зависит от волеизъявления народа. За развитием ситуации следит не только население республики, но наблюдатели международных миссий, выражая на сегодняшний день удовлетворение течением предвыборной агитации. Отсутствие так называемых кандидатов-спойлеров, наличие у каждого грамотно сформированной программы и значительная поддержка электората дают уверенность в том, что выборы в Казахстане пройдут честно и открыто, как и гарантировал в своем обращении Касым-Жомарт Токаев.