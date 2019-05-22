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Губернатор Бали о победе Видодо на президентских выборах: «Мы счастливы»

Политика

Губернатор выразил надежду, что глава государства будет и дальше стремится развивать страну

Денпасар, Индонезия, 22 мая 2019, 12:03 — REGNUM  Губернатор Бали Уайан Костер официально поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с победой на выборах 2019 года, выразив надежду, что глава государства будет и дальше стремится развивать страну, сообщает Antaranews.

«Я, как коренной житель, как губернатор Бали, представляющий весь балийский народ, поздравляю Джоко Видодо и Маруф Амина с победой на президентских и вице-президентских выборах соответственно», — заявил губернатор в Денпасаре.

«Мы счастливы, благодарим вас и рады победе Джоко Видодо. Все жители Бали молятся о здоровье президента и его семьи», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, пара Джоко Видо и Маруф Амин набрали большинство голосов избирателей в 21 индонезийской провинции, включая Бали, регион, в котором за действующего президента проголосовали 91,68% жителей.

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Всеобщие выборы в Индонезии — 2019
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