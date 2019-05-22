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Индо-пакистанский конфликт не повлиял на работу ШОС, заявили в МИД РФ

Политика

Разногласия стран не привносятся на общую площадку

Москва, 22 мая 2019, 11:56 — REGNUM  Влияние индо-пакистанского конфликта на работу Шанхайской организации сотрудничества опроверг специальный представитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Он отметил, что февральское обострение конфликта между Исламабадом и Нью-Дели не очень отразилось на работе ассоциации стран. Участники ШОС понимают, что двусторонние разногласия не привносятся на общую площадку.

«Это принципиальная позиция, и надо отдать должное и той, и другой стороне — они твердо этому следуют», — сказал Хакимов.

Дипломат добавил, что общение между собой национальных координаторов ШОС от Пакистана и Индии дает понимание того, что общий язык найти возможно. Кроме того, представители обеих стран сотрудничали в рамках Региональной антитеррористической структуры (РАТС).

Как сообщало ИА REGNUM, ШОС была создана в 2001 году объединением шести стран: России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году, когда Индия и Китай оказались на грани военного конфликта, в Шанхайскую организацию сотрудничества были приняты Индия и Пакистан.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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