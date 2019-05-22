Нагорный Карабах и Екатеринбург. Храм Св. Екатерины — вместо Ельцин-центра!

Эдуард Лимонов, , 11:53 — REGNUM

Мне тут в субботу позвонил парень из Ебурга (так они называют свой город). Он был среди 59 человек, допущенных на встречу с городским начальством по поводу беспорядков по храму. Точнее, по поводу строительства храма Святой Екатерины, для чего необходимо разгромить публичный сквер. Там где мамы с колясками…

«Какова позиция партии?» — спросил парень из Ебурга.

Я ответил, что летал к жёлтым жилетам, там меня настигла екатеринбургская новость, что позиция партии будет в воскресенье, а моя личная позиция: я против строительства храма там в Екатеринбурге. Их и так полно у нас, храмов. РПЦ жадная, — сказал я. То ей подавай Исаакий, то вот сквер в Ебурге хочет. Использует благоволение к себе наших свежеобращённых в православие лидеров…

Помолчали.

«Что, если завтра к власти придёт лидер-мусульманин, придёт к нам беда, повсюду мечети станут воздвигать?» — озадачил я екатеринбургского парня.

Я не хочу тут собственно пересказывать екатеринбургскую историю с храмом, но я хочу стать на сторону. И в этот раз не на сторону церкви.

Ибо в апреле, это было в Нагорном Карабахе, я стал на сторону церкви.

Дело было в столице Нагорного Карабаха, в Степанакерте, на отвоёванной всего лишь четверть века назад армянской земле. 7 апреля 2019 года. Ну да, на отвоёванной силой оружия земле.

К 10 утра мы туда подошли. На холме круглый собор построили из камня цвета разбавленного вина — любимый армянский цвет. Всё пространство вокруг было запружено народом. Сзади фоном таким шла жёлтая старая стена — не так давно стена советской воинской части, а если вглубь на пару веков заглянуть, то стена, огораживающая постройки Сунженского казачьего полка Российской империи.

Когда мы подошли, там уже скопилось полгорода или две третьих города с населением в 53 тысячи человек. В Степанакерте была до сих пор одна только церковь Святого Иакова, вот построили и освящают храм Покрова Божьей Матери. Все собравшиеся были счастливы, это было видно по их лицам. Все без исключения. Единодушный, народ не протестовал.

Высокопоставленные военные, чиновники, министры и простые граждане от детей до старушек. Школьники и полицейские, и солдатики. И президент Республики Нагорный Карабах (Арцах по-старинному), которого народ рвал на куски, задавая вопросы и требуя ответов тотчас же.

Мы прошли в храм, где яблоку негде было упасть и красиво пели армянские монахи, по армянскому обряду шла служба. Вы хоть знаете, что это в Армении христианство впервые в мире стало государственной религией, в 301 году нашей эры, а в Византии уже после? Не знаете, ну так вот я вам говорю.

А почему армянская церковь называется «апостольской», знаете? Потому что основана одним из апостолов. Эх вы, а ещё христианами себя называете!

Городом Степанакерт стал не так давно, в 1923 году. Назван он в честь Степана Шаумяна, одного, если вы помните, из бакинских комиссаров. В древнем Карабахе полным-полно храмов (один только монастырь Дадиванк, подумайте, построен в V—XIII веках), но все они в руинах, а городу Степанакерту катастрофически не хватало собора, объединяющего армян города в одну семью.

Вот и воздвигли.12 лет строили.

Карабах — это форпост христианства среди земель Ислама. Это фронтовое христианское государство. Там живые церкви нужны, чтоб богослужения, чтобы крещения и поминки, и свадьбы. Чтобы устоять в борьбе, порою кровавой.

Это главное, что нужно знать о Нагорном Карабахе Что Карабах крайняя христианская земля в том регионе. Там фронт нашей религии. Со всех сторон там Ислам. Иранский Ислам скорее дружелюбный, слава Богу, и недружелюбные страны Ислама — Азербайджан или там Турция.

Вот там храм нужен как вода, как воздух. Вот я на освящение того храма был приглашён и полетел под проклятия соседнего мусульманского Азербайджана, где я уже давно персона, заслуживающая тюрьмы.

Лучшее же место для храма в Екатеринбурге — советую снести центр негативного Ельцина — храм Змеи — Ельцин-центр и построить на этой площади православный храм Святой Екатерины. Только перед этим очистить осквернённую землю, освятить её заново.

Так что вот, я против строительства храма в Екатеринбурге на месте народного сквера.

РПЦ приспособилась эксплуатировать государство, прилипалой прилипла к нему. Это следует прекратить. А государству следует перестать поддерживать православие в первую очередь, пускай существуют как другие религии, на равных. Сами. Вот и посмотрим: велика ли у нас религиозная община.

Я не уверен, что велика. В Карабахе вот велика.