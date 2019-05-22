В МИД РФ назвали новые санкции желанием США поквитаться за помощь Сирии

Москва, , 11:39 — REGNUM Санкции, которые Вашингтон ввёл в отношении двух российских предприятий и военного учебного центра, свидетельствуют о желании США отомстить Москве за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирии. Такое мнение высказали в Министерстве иностранных дел РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что формально российскую сторону пытаются обвинить в нарушении закона США, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией. При этом, как отметили в МИД РФ, он никакого отношения к России не имеет.

«В реальности речь явно идёт о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики, которую США и некоторые их партнеры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права», — говорится в официальном комментарии дипломатического ведомства.

В МИД РФ отметили, что, вводя новые санкции — вторые за последние две недели — в США «будто торопятся перечеркнуть позитивный характер визита в Россию госсекретаря Майкла Помпео». При этом дипломаты заявили, что Россия «не свернёт со своего курса» и продолжит решительно отстаивать международное право, противостоять терроризму и сотрудничать с другими государствами по своему выбору, независимо от того, хочет того Вашингтон или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон с 14 мая ввёл санкции против Тульского конструкторского бюро приборостроения, ММЗ «Авангард» и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине. В Госдепартаменте США уверены, что все три эти организации причастны к нарушению национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении КНДР, Ирана и Сирии.

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