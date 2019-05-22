Омбудсмену Петербурга не дали показать в Заксобрании видео разгона Первомая

Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов не смог показать видеозапись нарушений прав участников согласованного шествия при разгоне одной из колонн демонстрантов 1 мая на Невском проспекте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шишлов специально подготовил видеоподборку на 1,5 минуты, чтобы продемонстрировать ее депутатам в ходе своего внеочередного выступления в Законодательном собрании, правом на которое он воспользовался впервые, по его же выражению, по «беспрецедентному поводу».

«1 мая произошли грубые и массовые нарушения прав граждан на свободу мирных собраний. У репортажа «Сказочный Первомай» в интернете более 3 миллионов просмотров. Но, поскольку по ТВ эти нарушения не показывались, а «официальные» публикации рисовали картину, мягко говоря, далекую от реальности, я решил показать вам 1,5-минутную подборку. Но внезапно у вас сломалась аппаратура. Ну что делать, бывает. Мы разместим эту подборку в интернете», — сказал Александр Шишлов.

Он напомнил, что прерогатива определять, были ли нарушены права граждан в каждом конкретном случае, остается за омбудсменом и не требует подтверждения какими-либо решениями исполнительных, судебных или других органов госвласти.

Сейчас продолжаются как ведомственные проверки, так и общественные экспертизы, грядет выездное заседание в Петербурге СПЧ при президенте, которому Шишлов будет содействовать, поэтому он решил «не называть имена ответственных за нарушения» во время выступления в Мариинском дворце.

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Александр Шишлов призвал ЗакС провести парламентское расследование инцидента. Впрочем, оговорился он, по закону, который для себя написали депутаты, они не могут начать это расследование в ближайшее время — в период избирательной кампании. Но именно расследование позволит им высказать отношение к причинам нарушения прав человека и устранить эти причины.

«Это был фактически разгон согласованного первомайского шествия. Такие действия неизбежно вызывают вопросы о способности и желании власти слушать и уважать мнение города, о готовности к диалогу», — заявил Шишлов.

Однако спикер Заксобрания, главный городской единоросс Вячеслав Макаров свое мнение уже неоднократно высказывал по этому поводу. Ему не понравились лозунги против «Единой России», которые пытались развернуть в разогнанной колонне, Макаров также особо подчеркнул заслуги полицейских и ОМОНа.

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Напомним, третья колонна первомайской демонстрации на Невском проспекте, которая, в основном, состояла из представителей оппозиционных сил, а также градозащитников, была разогнана полицией в ходе согласованного шествия.

По словам Александра Шишлова, точечные задержания, которые начались сразу по ходу движения колонны и в результате которых около 60 человек оказались в автозаках, были безосновательны и проводились без предупреждения. Многие получили штрафы в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Организаторы Андрей Пивоваров и Александр Шуршев отсидели по 10 суток административного ареста. На последнего боец Росгвардии налетел со спины, когда тот стоял рядом с офицером полиции и пытался выяснить причины задержаний. Суд счел, что они организовали несогласованный митинг внутри согласованного шествия, так как колонна не смогла продолжить движение по Невскому проспекту.

Шишлов назвал это «юридическим изобретением».

«Вдумайтесь в это. Окажется, что при любой остановке шествия, которой не может не быть, любой участник, продолжающий скандировать или держать плакаты, автоматически участвует в митинге, может быть задержан и осужден. Наверное, участникам шествия в случае его остановки придется изображать бег на месте, чтобы не быть задержанными», — заявил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.

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