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Назначен представитель президента в правительстве Украины

Политика

Им стал 37-летний Андрей Герус

Киев, 22 мая 2019, 11:33 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего представителя в украинском правительстве, им стал эксперт его штаба по вопросам энергетики Андрей Герус. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в кабинете министров Украины», — говорится в тексте.

Андрей Герус родился в 1982 году в Волынской области. В августе 2014 года он вошел в национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Ранее Зеленский назначил 44-летнего доктора юридических наук, адвоката Руслана Стефанчука своим советником, представителем президента в Верховной раде.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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