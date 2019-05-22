Назначен представитель президента в правительстве Украины

Киев, , 11:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего представителя в украинском правительстве, им стал эксперт его штаба по вопросам энергетики Андрей Герус. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в кабинете министров Украины», — говорится в тексте.

Андрей Герус родился в 1982 году в Волынской области. В августе 2014 года он вошел в национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Ранее Зеленский назначил 44-летнего доктора юридических наук, адвоката Руслана Стефанчука своим советником, представителем президента в Верховной раде.

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