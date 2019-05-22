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В МИД РФ ответили на блокировку заседания Совбеза ООН по Украине

Политика

«Западные члены Совета Безопасности в очередной раз проявили двойные стандарты»

В МИД РФ ответили на блокировку заседания Совбеза ООН по Украине
Иван Шилов © ИА REGNUM
МИД РФ

Москва, 22 мая 2019, 11:31 — REGNUM  В министерстве иностранных дел сожалеют, что Совет Безопасности ООН заблокировал проведение заседания по закону о государственном языке на Украине, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вызывает сожаление, что западные члены Совета Безопасности по политическим соображениям заблокировали проведение заседания, отказавшись дать должную оценку действиям властей в Киеве и в очередной раз проявив двойные стандарты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель проведения заседания заключалась в том, чтобы привлечь внимание международного сообщества к тому, что закон о госязыке носит дискриминационный характер в отношении русскоязычного населения и национальных меньшинств Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия инициировала обсуждение в СБ ООН украинского закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого в конце апреля. Однако данная инициатива была заблокирована, шесть стран высказались против: помимо Британии, такую позицию заняли Соединённые Штаты, Германия, Франция, Бельгия и Польша.

Читайте ранее в этом сюжете: Совбез ООН не будет обсуждать украинский закон о госязыке

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МИД России
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