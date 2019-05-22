Украина призывает на царство греков

Станислав Стремидловский, , 11:28 — REGNUM

Православная церковь Украины, похоже, нашла (хотя, скорее всего, ей подсказали) новый ход, который должен помочь в деле ее признания со стороны православных Церквей. Как сообщает греческое агентство Romfea, некий архимандрит, «выдающийся» клирик Элладской православной церкви, готовится стать епископом ПЦУ. По данным издания, которое «по понятным причинам не оглашает имя этого священнослужителя, по-видимому, играющего посредническую роль между Фанаром и Киевом», выборы его состоятся в пятницу, 24 мая, а на следующий день пройдет епископская хиротония.

Напомним, что на 24 мая глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний запланировал проведение Священного синода, на котором «будет обсуждаться общее состояние дел нашей Церкви и, возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до сих пор были совершены». Под «действиями, которые до сих пор были совершены» подразумевается демарш почетного патриарха Филарета, который поставивил под сомнение так называемый объединительный собор ПЦУ, состоявшийся в декабре прошлого года в Софийском соборе в Киеве, и объявил о намерении восстановить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата, одного из учредителей Православной церкви Украины. В числе претензий к «объединительному собору» почетный патриарх называл то, что он был «греческим» и его проводил представитель Константинопольского патриархата, поэтому необходимо провести собор Киевского патриархата.

«Говорить, что это не украинский собор, а греческий, нет никаких оснований, — парировал Епифаний в интервью украинской редакции BBC News. — Благодаря этому собору мы получили томос и стали признанной автокефальной независимой поместной православной Церковью». Однако это не так. ПЦУ, рассчитывающая, что после этого ее увидят остальные православные Церкви, столкнулась с обструкцией. Не пошли на ее принятие даже «греческие» Церкви, обычно лояльные Фанару, хотя прогнозировалось обратное. Как замечал по этому поводу греческий портал ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, константинопольскому патриарху Варфоломею необходимо предпринять новую инициативу для разрешения ситуации, иначе он останется одним единственным, признавшим ПЦУ. «За ним может последовать архиепископ Иероним (предстоятель Элладской православной церкви — С.С.), но опять же, двое против двенадцати (православных Церквей — С.С.) — это очень неприятная ситуация для Константинопольского патриархата и лично Варфоломея», — отмечало издание.

В этой ситуации ход с имплементацией в состав епископата Православной церкви Украины «греческих кадров» может стать удачным ходом. Он создаст ситуацию, когда сообществу православных Церквей придется в лице ПЦУ уже иметь дело не только с украинскими раскольниками, чьи хиротонии очень трудно признать законными, а с вполне каноничными клириками, представляющими признанные Церкви. В конце концов, вслед за выходцами из Элладской православной церкви в Православную церковь Украины могут потянуться и другие, в том числе из европейских и американских епархий Константинопольского патриархата. И это ставит вопрос, кто является настоящим автором этой комбинации. Складывается впечатление, что не обошлось без американских дипломатов, которые приняли самое активное участие в проекте создания ПЦУ и мгновенно обозначили свое участие уже в апреле 2018 года после известного заявления на тот момент украинского президента Петра Порошенко.

Отметим, что тогда и по сей день представители государственного департамента США самым активным образом встречались и работали не только с Константинопольским патриархатом, но и Элладской православной церковью и монашеской республикой горы Афон. По факту это выглядело попытками разделить мировое православие на три «этнические» группировки — «славянскую», «греческую» и «арабскую». Не секрет, что между Церквями, которые можно условно отнести к данным традициям, случаются напряженности. «Греки» и «славяне» конфликтуют на Балканах, «греки» и «арабы» — на Ближнем Востоке. Украина до сих пор относилась к «славянской» церковной группе. Но теперь, как замечают некоторые эксперты, митрополиту Епифанию, вынужденному противостоять почетному патриарху Филарету, придется еще сильнее открыть двери перед «греками» и дистанцироваться от «славянских» Церквей.

Конечным итогом этого процесса может стать ситуация, когда православные украинцы, решившие связать свою судьбу с ПЦУ, окажутся в положении православных арабов в ряде ближневосточных Церквей, которых захватившие командные посты греки не подпускают к руководящим постам. Конечно, появление греческого епископата в рядах Православной церкви Украины даст определенные козыри в руки Филарету и его сторонникам, поскольку позволит им разыграть карту противопоставления украинского православия, своего родного и местного, внешним силам, то есть пришельцам. Однако вряд ли этот эффект будет длиться долго. В конце концов, если с момента государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года министерские и иные посты в органах власти предлагались иностранных гражданам, пусть и украинцам по происхождению, что не вызывало неприятие общества, почему в Церкви должно быть иначе?