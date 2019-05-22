Крупнейший в мире банк ICBC открыл штаб-квартиру в Вене

Вена, , 11:29 — REGNUM 21 мая Торгово-промышленный банк Китая (ICBC) открыл свою штаб-квартиру в Центральной и Восточной Европе. Канцлер Австрии Себастьян Курц с радостью прокомментировал это событие на своей странице в Twitter.

«Я рад, что сегодня здесь, в Вене, должна открыться штаб-квартира в Центральной и Восточной Европе крупнейшего в мире банка ICBC. Решение ICBC еще раз подчеркивает преимущества местоположения Австрии: мы выигрываем благодаря нашему расположению, нашим ноу-хау и нашему международному опыту», — написал Курц.

В мае 2019 года банк ICBC возглавил рейтинг 2000 самых крупный компаний мира по версии Forbes.