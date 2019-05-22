Цуканов о ситуации в Екатеринбурге: «Это не конфликт РПЦ и общества»

Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM Протест в Екатеринбурге против строительства на территории сквера храма Святой Екатерины не является конфликтом между обществом и РПЦ. Об этом на совещании 22 мая заявил уральский полпред Николай Цуканов.

«Это не конфликт РПЦ и общества», — отметил Цуканов, цитирует его издание «Накануне.Ru.

Полпред также отметил, что протесты вызваны в основном длительным невыполнением органами местного самоуправления своих обязанностей. И добавил: граждане выступали не против собора, а за сквер. По его словам, для недопущения подобных протестов нужны чёткие программы по обустройству зон отдыха, скверов и парков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Екатеринбурге осложнилась ситуация со строительством храма Святой Екатерины. Часть граждан выступила против.

20 мая было принято решение о демонтаже забора на территории стройплощадки. К настоящему времени ограждение демонтировано.

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