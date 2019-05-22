В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине

Киев, , 11:19 — REGNUM Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершает свою работу в Киеве, практически и не начав её. Уже 22−23 мая представители организации вернутся обратно в Вашингтон. Об этом сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники.

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Одной из предполагаемых причин такого решения о досрочном завершении визита на Украину стал роспуск парламента страны.

«Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет», — заявил источник издания.

Однако в украинском представительстве фонда эту информацию опровергли, заявив, что эксперты продолжают работу по ранее запланированному двухнедельному графику, сообщает УНИАН.

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Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая эксперты Международного валютного фонда приступили к работе на Украине. Миссия фонда намерена оценить выполнение текущей программы сотрудничества Киева с МВФ.

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Напомним, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с МВФ никак не помогло экономике страны, а напротив, принесло лишь убытки и загнало страну в долговую яму.