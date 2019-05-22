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Душанбе заинтересован в развитии отношений с ОБСЕ — президент Таджикистана

Политика

21 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком

Душанбе, 22 мая 2019, 11:14 — REGNUM  Укрепление сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, дорожно-транспортной, промышленной и других сферах обсудили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава внешнеполитического ведомства Словакии является действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Во время переговоров Рахмон выразил заинтересованность в развитии сотрудничества между Таджикистаном и ОБСЕ. Лайчак, в свою очередь, выразил уверенность, что Таджикистан и ОБСЕ достигли значительных результатов в военно-политической, экономической и экологической сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Таджикистан принял председательство в форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ. В Вене состоялось заключительное заседание швейцарского представительства ФСОБ.

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