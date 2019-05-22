Глава «Новой партии» Тайваня посетит Китай с делегацией в конце мая

Пекин, , 11:04 — REGNUM Председатель «Новой партии» Тайваня Юй Мумин возглавит делегацию представителей разных кругов Тайваня в рамках визита на материковую часть Китая, которая пройдет с 24 по 30 мая, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Юй посетит такие китайские города, как Гонконг, Шанхай и Пекин, а также провинцию Цзянсу, отметил пресс-секретарь Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня. За время своего визита в Пекин представители территорий по обе стороны от Тайваньского пролива проведут консультации и обмены мнениями касательно двусторонних отношений и обновления китайской нации.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Новой партии» Тайваня приезжал в Китай и ранее, так один из визитов состоялся в декабре 2018 года.

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