Среда, 22 Мая 2019 года
11:18:19 МСК

Apple исправила принадлежность Крыма в приложении «Карты»

Политика

Стал российским

Apple исправила принадлежность Крыма в приложении «Карты»
© ИА REGNUM
Российский полуостров Крым

Москва, 22 мая 2019, 11:02 — REGNUM  Apple в своих «Картах» исправила принадлежности Крыма и маркирует его Россией, а не Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

«По Apple-«картам» устранены замечания, которые были у Государственной думы», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Депутаты Госдумы обратили внимание на то, что в предустановленном в смартфонах производства корпорации Apple приложении «Карты» город Севастополь и Крым указан как украинская территория, что недопустимо. На некоторых гаджетах корпорации аналогично отображается город Симферополь.

На заседании 5 февраля депутаты Госдумы обратились к Генпрокуратуре с просьбой проверки соблюдения Конституции РФ корпорацией Apple.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура проверит карты Apple на соответствие Конституции РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить