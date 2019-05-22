Новый начальник генштаба ВСУ — курс на реформы армии — эксперт

Киев, , 10:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое кадровое назначение. По представлению министра обороны Степана Полторака глава государства назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба — главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов назвал назначение взвешенным и профессиональным, «это означает курс на настоящие реформы армии».

Он напомнил, что в последние годы Хомчак занимал должность главного инспектора Минобороны.

«Более двух лет Хомчак имел доступ к самым большим военным секретам, проводил инспекции всех самых больших ЧП в армии, был правой рукой министра по проверкам и устранению недостатков в работе», — отметил Бутусов на своей странице в Фейсбук.

Он напомнил, что в 2014 году под Иловайском Хомчак с боем выходил из окружения, отказавшись сдать оружие. Напомним, вавгусте 2014 года Хомчак занимал должность начальника сектора «Б» Антитеррористической операции и выполнял приказ командующего АТО Виктора Муженко осуществить окружение Донецка.

Эксперт также считает, что в отношении Хомчака началась «информационная война» из-за его участия в Иловайской операции.

«И не его вина, что ГПУ не передает в суд дело по Иловайску, расследование которого официально завершено в 2016-м. Хотелось бы, чтобы вместо вранья и пропаганды на суде прозвучала правда со стороны участников операции — в том числе со стороны бывшего верховного главнокомандующего. Будет суд ‑ и история все расставит по своим местам.

Но считаю, что такая мощная критика с самого начала — это хорошо, никакого времени на раскачку у нового начальника генштаба нет. Критика полезна, на критику надо опираться, идет война, и не надо испытывать иллюзий, надо давать зримые результаты. Хомчаку надо совершить много поступков, по которым и следует справедливо оценивать его работу», — пояснил Бутусов.

Он также ожидает, что боевой генерал избавит ВСУ от «командиров, которые дискредитируют армию алкоголизмом и воровством».

Руслан Хомчак 5.06.1967 года рождения, из города Ровно. Закончил Московское высшее военное училище. Проходил службу на таких командных должностях: командир 300-го механизированного полка; командир 72-й механизированной бригады; — командир 6-го армейского корпуса; командующий оперативным командованием «Юг» — на момент начала войны (до июля 2014-го); командующий сектором «Б» сил АТО (июль — декабрь 2014-го); начальник штаба Сухопутных войск ВСУ; командующий силами АТО на Донбассе (август-октябрь 2016-го); главный инспектор министерства обороны Украины (с февраля 2017-го — по май 2019-го).

Как сообщалось, 21 мая президент Зеленский подписал указ №302/2019 о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником генерального штаба — главнокомандующим ВСУ. Другим указом, №301/2019, Зеленский уволил с должности главы Генштаба Виктора Муженко.