Зеленский мог назначить Богдана вопреки совету Волкера

Киев, , 10:55 — REGNUM Глава администрации украинского президента Андрей Богдан был назначен вопреки желанию спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера. Об этом сообщает украинское издание zn.ua со ссылкой на источники.

Отмечается, что Волкер звонил Владимиру Зеленскому и пытался отговорить его от назначения Богдана. Американский дипломат указывал на связи Богдана с олигархом Игорем Коломойским.

Как сообщало ИА REGNUM, о назначении юриста Андрея Богдана руководителем президентской администрации Зеленского стало известно 21 мая. В 2014 году Богдан был советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, он также выступал адвокатом этого украинского олигарха, который считается покровителем Владимира Зеленского и основным спонсором его избирательной кампании.

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