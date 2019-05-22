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МИД Германии: «Столкнуть» Иран и США могут возможные провокации террористов

Политика

Террористы могут спровоцировать войну

Берлин, 22 мая 2019, 11:11 — REGNUM  Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступая на панельной дискуссии в Гамбурге, предупредил об угрозе провокации конфликта между США и Ираном. Об этом 22 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По его словам, нарастающая напряженность между Вашингтоном и Тегераном может быть использована террористическими группировками, действия которых могут подтолкнуть к переходу противостояния в военное русло.

«В этом регионе действуют террористические группы. Они могут совершать нападения, чтобы спровоцировать войну. Это может привести к крупномасштабным боевым действиям по всему региону», — отметил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Берлин стоит на позициях мирного разрешения противоречий, в частности, по поводу ядерной программы Ирана.

Как передавало ИА REGNUM, за последние недели противостояние между США и Ираном значительно усилилось. Вашингтон распорядился отправить в регион авианосную группу, кроме того, в Ирак, граничащий с Исламской Республикой, были переброшены 60 грузовиков с американскими военными.

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Противостояние Ирана и США
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