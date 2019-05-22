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Москвичи вышли на пикет против электронного голосования в столице

Политика

Несогласные с созданием цифровых участков москвичи несут письма в знак протеста

Москвичи вышли на пикет против электронного голосования в столице
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Москва, 22 мая 2019, 11:22 — REGNUM  У здания Московской городской думы проходит пикет жителей столицы, выступающих против законопроекта об электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. В акции принимает участие её инициатор депутат Мосгордумы Елена Шувалова (КПРФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий сообщила, что москвичи пришли сдать письма в знак несогласия с новыми правилами.

Как корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева, электронное голосование можно считать концом любых выборов вообще.

«Проверить его в принципе невозможно. При электронном голосовании «Единая Россия» может рисовать результат выборов по своему усмотрению», — считает депутат.

Напомним, 22 мая Мосгордума во втором чтении принимает закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму.

Читайте ранее: Мосгордума приняла в первом чтении законопроект об электронном голосовании

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Выборы в Московскую городскую думу — 2019
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