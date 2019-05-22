Доходы мэра Абакана приблизились к 4 млн рублей

Абакан, , 10:46 — REGNUM Мэр города Абакана (Хакасия) Николай Булакин за 2018 год заработал 3 967 884,55 рубля (3,97 млн). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах Николая Булакина опубликованы на официальном сайте мэрии Абакана.

Булакину принадлежат четыре земельных участка (площадью от 38 до 1312 кв. м), ½ доли квартиры площадью 64,5 кв. м, жилой дом площадью 272,5 кв. м, гараж площадью 27,2 кв. м, автомобиль Ford Explorer.

У супруги мэра, заработавшей за 2018 год 1 081 287,34 рубля (1,08 млн), имеются земельный участок (долевая собственность, 69/100), жилой дом (долевая, 69/100), квартира площадью 78 кв. м, квартира (долевая, 3/8).

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2017 год мэр Абакана Николай Булакин заработал 3,63 млн рублей, его супруга — 896 тысяч рублей.

Напомним также, глава Хакасии Валентин Коновалов за 2018 год заработал 607,38 тыс. рублей.

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