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Омбудсмены стран Туркестана обсудили вопросы сотрудничества в Душанбе

Политика

Дорожную карту сотрудничества планируется принять в июне 2019 года

Душанбе, 22 мая 2019, 10:47 — REGNUM  Дорожную карту сотрудничества национальных правозащитных учреждений обсудили в Душанбе уполномоченные по правам человек стран Туркестана, сообщили в пресс-службе аппарата казахстанского омбудсмена.

Отмечается, что дорожная карта предполагает усиление взаимодействия и обмена опытом в рамках правозащитной деятельности, а также продвижение общепризнанных международных стандартов. Участники совещания приняли решение утвердить документ в июне 2019 года в Ташкенте.

Отметим, совещание омбудсменов стран Туркестана прошло при поддержке управления верховного комиссара по правам человека ООН и программы развития ООН.

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