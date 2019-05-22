Омбудсмены стран Туркестана обсудили вопросы сотрудничества в Душанбе

Душанбе, 22 мая 2019, 10:47 — REGNUM Дорожную карту сотрудничества национальных правозащитных учреждений обсудили в Душанбе уполномоченные по правам человек стран Туркестана, сообщили в пресс-службе аппарата казахстанского омбудсмена.
Отмечается, что дорожная карта предполагает усиление взаимодействия и обмена опытом в рамках правозащитной деятельности, а также продвижение общепризнанных международных стандартов. Участники совещания приняли решение утвердить документ в июне 2019 года в Ташкенте.
Отметим, совещание омбудсменов стран Туркестана прошло при поддержке управления верховного комиссара по правам человека ООН и программы развития ООН.
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