Среда, 22 Мая 2019 года
10:41:40 МСК

Совфед освободил Ивана Сыдорука от должности заместителя генпрокурора

Политика

Выход на пенсию по выслуге лет

Москва, 22 мая 2019, 10:39 — REGNUM  Совфед освободил от должности заместителя генерального прокурора России Ивана Сыдорука. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, Совфед принял соответствующее постановление.

Государственный советник юстиции 1 класса Иван Сыдорук освобождается от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Сыдорук стал заместителем генерального прокурора в 2006 году после назначения на должность генпрокурора РФ Юрия Чайки, курировал работу прокуратуры в Южном федеральном округе, а затем в Северо-Кавказском федеральном округе.

18 апреля 2019 года Сыдорук подал в отставку. Принятое Совфедом постановление вступит в силу со дня его принятия, то есть с 22 мая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить