Совфед освободил Ивана Сыдорука от должности заместителя генпрокурора

Москва, , 10:39 — REGNUM Совфед освободил от должности заместителя генерального прокурора России Ивана Сыдорука. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, Совфед принял соответствующее постановление.

Государственный советник юстиции 1 класса Иван Сыдорук освобождается от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Сыдорук стал заместителем генерального прокурора в 2006 году после назначения на должность генпрокурора РФ Юрия Чайки, курировал работу прокуратуры в Южном федеральном округе, а затем в Северо-Кавказском федеральном округе.

18 апреля 2019 года Сыдорук подал в отставку. Принятое Совфедом постановление вступит в силу со дня его принятия, то есть с 22 мая.