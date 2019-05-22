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Малайзия намерена вывезти пластиковый мусор в страны происхождения

Политика

Детали

Куала-Лумпур, 22 мая 2019, 10:43 — REGNUM  Малайзия планирует отправить неперерабатываемый пластик обратно в страны, из которых он прибыл. Об этом, как передает Reuters, заявила малайзийский министр окружающей среды 21 мая.

Развитые страны, по мнению Йо Би Инь, должны нести ответственность за то, что они посылают в другие государства.

Она добавила, что часть отходов, направляемых в Малайзию, противоречит Базельской конвенции — международному договору, разработанному для регулирования экспорта отходов в развивающиеся страны.

Малайзия стала главным местом назначения пластиковых отходов в 2018 году после того, как Китай перестал принимать их.

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