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Президент Казахстана: «Земля иностранцам продаваться не будет»

Политика

21 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Кустанайскую область

Президент Казахстана: «Земля иностранцам продаваться не будет»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Касым-Жомарт Токаев

Нур-Султан, 22 мая 2019, 10:35 — REGNUM  Земля в Казахстане должна принадлежать тем, кто на ней работает. Об этом 21 мая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Кустанайскую область, сообщает издание Zakon.kz.

Глава государства ознакомился с производственными показателями товарно молочной фермы ТОО «Олжа Садчиковское». Токаев высоко оценил вклад региона в развитие аграрной отрасли в Казахстане.

«Земля иностранцам (в Казахстане) продаваться не будет», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Кустанайскую область. В рамках поездки глава государства принял участие в форуме российско-казахстанской молодежи.

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