Среда, 22 Мая 2019 года
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Франция предложила разместить свои средства ПВО в Турции

Политика

«Работа в данном направлении продолжается»

Анкара, 22 мая 2019, 10:28 — REGNUM  Франция предложила временно разместить на территории Турции свои средства противовоздушной обороны, сообщает 22 мая Hurriyet со ссылкой на турецкого министра национальной обороны Хулуси Акара.

«Франция предложила разместить в Турции комплексы SAMP-T. Мы продолжаем работу в данном направлении», — заявил Акар.

По его словам, Франция предложила изучить возможность развертывания систем ПВО в Инджирлике и Кахраманмараше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в распоряжении Анкары нет собственной системы противовоздушной обороны. По его словам, в «НАТО лучше остальных знают, насколько Турция нуждается в системах ПВО. Потому что НАТО внимательно следит за угрозами в нашем регионе».

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Внешняя политика Турции
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