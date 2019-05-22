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Фонд Барзани откроет в Бонгладеш больницу для рохинджа

Политика

Она будет обслуживать 500 человек

Эрбиль, Ирак, 22 мая 2019, 10:24 — REGNUM  «Благотворительный фонд Барзании», основанный национальным лидером Иракского Курдистана Масудом Бразани, откроет медицинскую клинику для берженцев-рохинджа в Бангладеш, сообщает 22 мая Kurdistan.ru.

Лечебное учреждение сможет обслуживать около 500 пациентов, подобная инициатива крайне важна для беженцев-рохинджа, которых в Бангладеш насчитывается порядка 1 млн человек.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть сотни тысяч человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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