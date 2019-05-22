Решение Зеленского о роспуске Рады могут оспорить в Конституционном суде

Киев, , 10:23 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении Конституции и заявил, что роспуск Рады будет оспорен в Конституционном суде. Об этом он написал 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак», — сказано в сообщении.

В комментариях Парубий подтвердил, что решение о роспуске Рады будет оспорено в Конституционном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал роспуск Рады незаконным, а Зеленского — президентом хаоса, сравнимым с беглым президентом Украины Виктором Януковичем. Отметим, Ляшко заявил, что намерен участвовать в досрочных выборах, то есть, по его логике, потакать «беззаконию и хаосу».

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