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Решение Зеленского о роспуске Рады могут оспорить в Конституционном суде

Политика

В Раде недовольны решением президента, но на выборы идут

Решение Зеленского о роспуске Рады могут оспорить в Конституционном суде
Perohanych
Верховная Рада Украины

Киев, 22 мая 2019, 10:23 — REGNUM  Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении Конституции и заявил, что роспуск Рады будет оспорен в Конституционном суде. Об этом он написал 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак», — сказано в сообщении.

В комментариях Парубий подтвердил, что решение о роспуске Рады будет оспорено в Конституционном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал роспуск Рады незаконным, а Зеленского — президентом хаоса, сравнимым с беглым президентом Украины Виктором Януковичем. Отметим, Ляшко заявил, что намерен участвовать в досрочных выборах, то есть, по его логике, потакать «беззаконию и хаосу».

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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