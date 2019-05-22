В Италии по запросу России задержали бизнесмена из Уфы

Рим, , 10:13 — REGNUM В Италии у себя на вилле задержан российский бизнесмен Андрей Смышляев, сообщает 22 мая РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена Александро Мария Тирелли.

По его словам, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.

Отмечается, что бизнесмен, будучи директором компании «Трек», в декабре 2015 года заключил договоры на поставку товара на общую сумму 34,6 млн рублей. Однако мужчина не заплатил по обязательствам 2,85 млн рублей, после чего в марте 2016 года компания была объявлена банкротом.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Смышляев является главным свидетелем по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, который обвиняется в неуплате 3,7 млн рублей налога.

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