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Сенатор США о выдвижении Барретт на пост главы ВВС: военным важно лидерство

Политика

Президентом США Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост министра ВВС

Сенатор США о выдвижении Барретт на пост главы ВВС: военным важно лидерство
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 22 мая 2019, 10:20 — REGNUM  Сенатор от штата Айова Джони Эрнст приветствует выдвижение президентом США Дональдом Трампом кандидатуры Барбары Барретт на пост министра ВВС США. Об этом законодатель сообщает в своем твиттере.

«Для наших военных важно, чтобы у нас было лидерство, — отметил сенатор. — Как и от каждого кандидата, я с нетерпением жду услышать больше об опыте и видении госпожи Барретт для ВВС США. Уходящая министр Хизер Уилсон была потрясающим партнером и лидером, и она поставила высокую планку».

Уилсон, занимавшая пост с мая 2017 года, намерена уйти в отставку с 31 мая 2019 года.

Ранее Трамп объявил, что вместо нее предлагает кандидатуру Баррет, экс-главы Аэрокосмической корпорации. Он уверен, что она будет великолепным министром.

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