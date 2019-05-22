Сенатор США о выдвижении Барретт на пост главы ВВС: военным важно лидерство

Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Сенатор от штата Айова Джони Эрнст приветствует выдвижение президентом США Дональдом Трампом кандидатуры Барбары Барретт на пост министра ВВС США. Об этом законодатель сообщает в своем твиттере.

«Для наших военных важно, чтобы у нас было лидерство, — отметил сенатор. — Как и от каждого кандидата, я с нетерпением жду услышать больше об опыте и видении госпожи Барретт для ВВС США. Уходящая министр Хизер Уилсон была потрясающим партнером и лидером, и она поставила высокую планку».

Уилсон, занимавшая пост с мая 2017 года, намерена уйти в отставку с 31 мая 2019 года.

Ранее Трамп объявил, что вместо нее предлагает кандидатуру Баррет, экс-главы Аэрокосмической корпорации. Он уверен, что она будет великолепным министром.