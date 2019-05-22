Турция готова поделиться с Центральной Америкой опытом работы с мигрантами

Гватемала, , 10:06 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поделиться со странами Центральной Америки своим опытом в управлении миграционной политикой, сообщает 22 мая Anadolu Ajansi.

«Несмотря на то, что сейчас нет мировой войны, на планете порядка 70 млн человек являются беженцами», — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства, выступая на форуме Центральноамериканской интеграционной системы, проходящем в Гватемале.

Чавушоглу отметил, что Анкара прилагает всевозможные усилия для решения этой проблемы на региональном уровне.

Напомним, Турция принимает на своей территории значительное число мигрантов, по данным правительства страны, здесь проживают порядка 4 млн беженцев, спасающихся от конфликтов на территории Ближнего Востока.

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