Уральский полпред Цуканов прокомментировал протесты в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Органы власти должны анализировать и предотвращать любые конфликты на ранних стадиях. Об этом на совещании в Екатеринбурге заявил уральский полпред Николай Цуканов.

«Как правило они поддерживаются и нагнетаются представителями различных групп, включая деструктивно настроенные силы», — заявил Цуканов, цитирует его издание Ura.ru.

Чиновник также отметил, что любые подобные действия получат должную правовую оценку. При этом он подчеркнул, что органы власти (как в регионах, так и в муниципалитетах) должны прогнозировать такие конфликты и пресекать их на ранних стадиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе Екатеринбург оказался в федеральной повестке. Поводом стали протесты вокруг строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины.

После того как власти пошли с протестующими на диалог, волна протестов спасла. Забор на месте строительства демонтирован.