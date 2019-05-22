В парламенте Казахстана раскритиковали деятельность комитета госдоходов

Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM Председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин раскритиковал деятельность комитета государственных доходов министерства финансов республики, сообщает 22 мая издание BNews.

22 мая на пленарном заседании Мажилиса обсуждалось принятие законопроекта по вопросам регулирования финансового рынка и микрофинансовой деятельности.

Депутаты подняли вопросы низкого качества налогового администрирования, а также неполноты и неактуальности первичных сведений. Обсуждался также вопрос неправомерного начисления гражданам Казахстана задолженности.

Нигматулин обратил внимание на то, что законопроект предлагает ввести налоговую амнистию по пени за уплату основной суммы долга. Спикер Мажилиса добавил:

«Складывается такое впечатление, Канат Ескендирович (заместитель министр финансов Казахстана — примечание ИА REGNUM ), что эта налоговая амнистия нужна не только налогоплательщикам. Она нужна и самим работникам Комитета государственных доходов, чтобы исправить свои недоработки».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая депутаты Мажилиса Казахстана в первом чтении одобрили законопроект по вопросам регулирования финансового рынка и микрофинансовой деятельности. В рамках закона планируется создать агентство по регулированию финансовых рынков.

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