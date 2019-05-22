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Американские санкции грозят китайскому производителю видеокамер

Политика

В компании Hikvision трудятся 13 тыс. человек

Вашингтон, 22 мая 2019, 09:53 — REGNUM  Угроза санкций нависла над китайской компанией Hikvision, которая разрабатывает и выпускает системы видеонаблюдения. Целесообразность включения её в черный список рассматривают власти США, сообщает газета The New York Times.

Источники отмечают, что компании могут ограничить доступ к американским технологиям и комплектующим. В таком случае американским компаниям придется просить у федерального правительства разрешения на поставки для Hikvision.

Окончательное решение будет принято в ближайшие недели.

В компании Hangzhou Hikvision Digital Technology, основаной в 2001 году, трудятся 13 тыс. человек. Она входит в число ведущих в мире производителей систем видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские власти внесли китайскую компанию Huawei и её подразделения в список угроз национальной безопасности.

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