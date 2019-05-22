Киев обещает России «кнут и пряник»

Киев, , 09:48 — REGNUM Киев готов идти навстречу, разговаривать и мирно разрешать конфликт, однако Москвы пока на это не соглашается. Такое заявление в эфире телеканала «112 Украина» (13:20) сделал глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан.

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Поэтому, по его словам, ответом на «молчание» Москвы по предложенным инициативам, в частности по вопросу переговоров об освобождении задержанных украинских моряков, и стал призыв нового президента Украины Владимира Зеленского Соединённым Штатам ужесточить санкции в отношении РФ.

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Глава администрации украинского лидера отметил, что в отношении России Украина будет придерживаться политики «кнута и пряника». По его словам, Киев должен «просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они всё-таки принимали те или иные решения», делали шаг навстречу Украине.

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Пушков: Идея Зеленского о референдуме — попытка обезопасить себя

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о своей готовности вести переговоры с Москвой. Вопрос о достижении мирных договорённостей с Россией глава государства может вынести на референдум, чтобы решение смог принять и народ Украины. Однако для проведения подобного референдума новому украинскому руководству ещё предстоит подготовить необходимую законодательную базу.

Добавим, что своей первоочередной задачей на посту президента Украины Владимир Зеленский назвал прекращение огня на юго-востоке Украины. Украинский лидер заявил, что «готов на всё» ради того, чтобы граждане страны больше не погибали.