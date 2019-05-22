Среда, 22 Мая 2019 года
09:33:37 МСК

В Казахстане планируют изменить структуру антикоррупционного ведомства

Политика

Поправки также предлагают изменить миссию антикоррупционного ведомства

Нур-Султан, 22 мая 2019, 09:33 — REGNUM  В антикоррупционном ведомстве Казахстана планируют создать департамент добропорядочности. Об этом говорится в соответствующем проекте поправок, опубликованном на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

Документ направлен на изменение структуры агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции и сокращение количества структурных подразделений.

Поправки также предлагают изменить миссию антикоррупционного ведомства. Одной из основных целей агентства должно стать сокращение дистанции между государством и обществом в свете послания первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от 5 октября 2018 года.

Отметим, согласно действующей редакции положения об агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции миссией ведомства является «реализация единой государственной политики в сфере госслужбы, противодействия коррупции, оценки и государственного контроля за качеством оказания государственных услуг».

Читайте также: Антикоррупционное ведомство Казахстана и Верховный суд подписали меморандум

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить