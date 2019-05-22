Среда, 22 Мая 2019 года
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Косачёв: Предмет референдума популиста Зеленского довольно нелеп

Политика

Перекладывает ответственность

Москва, 22 мая 2019, 09:30 — REGNUM  В Совфеде предостерегают от завышенных ожиданий относительно идеи президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по отношениям с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

«Пока не будем спешить с завышенными ожиданиями. Однако уже то, что чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование внушает оптимизм: значит запрос на улучшение налицо. Народ устал от вранья про «агрессию», и у Киева есть шанс на перезагрузку», — написал в Facebook глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Он считает идею Зеленского провести референдум «выигрышной». Президент продолжает действовать в русле прежней популистской модели поведения, которая и привела его на вершину власти, а заодно перекладывает ответственность за самое сложное направление своей внешней политики на всех украинцев, констатировал сенатор.

При этом Косачёв назвал нелепым предмет референдума.

«Проблемы Украины, доставшиеся новой администрации в наследство от Порошенко, лежат не на российско-украинском треке», — полагает парламентарий.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией, заявил глава администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина».

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