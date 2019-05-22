Полковник полиции стал советником главы Дагестана

Махачкала, , 09:34 — REGNUM Назначен новый советник главы Дагестана Владимира Васильева. Им стал полковник полиции Ярослав Лозовой. Соответствующий указ подписан руководителем региона, передаёт 22 марта корреспондент ИА REGNUM.

Известно о Ярославе Лозовом немного. Лишь то, что ранее он работал в органах внутренних дел Тверской области, в том числе занимал пост заместителя начальника полиции по оперативной работе регионального управления МВД России. Напомним, глава Дагестана Владимир Васильев избирался депутатом Госдумы четырех созывов от Тверской области.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что один из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан» Арсен Рустамов получил должность начальника организационно-проектного управления администрации главы и правительства республики. Более 18 лет Рустамов трудился в территориальном органе Федеральной службы госстатистики. В 2018 году после успешного выступления в конкурсе управленцев он был назначен заместителем начальника управления, которое теперь возглавляет.

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