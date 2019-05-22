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Кадровое решение: экс-начальник вернулся в мэрию Оренбурга

Политика

В горадминистрации закрыли вакансию на пост начальника управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Оренбург, 22 мая 2019, 09:15 — REGNUM  В администрации Оренбурга произошли кадровые изменения. С 22 мая на должность начальника управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города назначен Марсель Серазетдинов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что эта должность для Серазетдинова не является новой. Он возглавлял управление с 2006 года по 25 июня 2018 года. Распоряжение об отставке подписывал экс-мэр Евгений Арапов. Уволен Марсель Серазетдинов был по собственному желанию. А его заместитель Сергей Яковлев стал и. о. начальника управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города. При новом градоначальнике (Дмитрии Кулагине) Серазетдинов вернулся на пост руководителя управления.

Стоит отметить, с начала недели (20 мая) это второе серьезное кадровое изменение в администрации Оренбурга. Напомним, 20 мая расторгнут трудовой договор с начальником управления строительства и дорожного хозяйства Евгением Епанешниковым.

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