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Премьер-министр Японии поздравил главу Индонезии с переизбранием

Политика

Синдзо Абе приветствовал победу Джоко Видодо на выборах

Джакарта, 22 мая 2019, 09:15 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил президента Индонезии Джоко Видодо c переизбранием на президентских выборах в Индонезии в 2019 году, сообщает Sindonews.

Согласно заявлению для прессы посольства Японии в Индонезии, Синдзо Абе приветствовал победу Джоко Видодо на выборах вскоре после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сделала официальное заявление 21 мая.

«Премьер-министр Синдзо Абэ поздравил с переизбранием президента Джоко Видодо, выразив надежду на сотрудничество для укрепления отношений между двумя странами», — говорится в сообщении посольства Японии в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд других глав государств и правительств поздравили президента Индонезии с новым президентским сроком. Среди них премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад и глава КНР Си Цзиньпин.

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Всеобщие выборы в Индонезии — 2019
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