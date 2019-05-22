Беглый депутат Рады Онищенко готов вернуться на Украину

Киев, , 09:14 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко готов вернуться на Украину и даже участвовать в парламентских выборах. Об этом депутат заявил 22 мая в эфире телеканала 112.ua.

Он планирует вернуться, чтобы участвовать во втором заседании суда по делу компании «Укргазвыдобування». Депутата обвиняют в организации схемы воровства газа, в результате чего государству был нанесён ущерб в размере около $115 млн.

Депутат отметил, что у него есть доказательства коррупционной деятельности экс-президента Украины Петра Порошенко и нужно сделать всё возможное, чтобы Порошенко был наказан:

«Мы знаем, чем он занимался, какие коррупционные схемы он создавал, как он подминал власть на Украине под себя, у нас есть ряд доказательств. Его можно обвинить в государственной измене, во многих коррупционных скандалах, поэтому мы будем делать всё возможное, чтобы он не стал оппозиционером, а, чтобы он действительно понес наказание за те пять лет, которые он был президентом», — заявил Онищенко.

Напомним, Александр Онищенко прославился публикацией переговоров с Петром Порошенко, которые он записал при помощи диктофона, спрятанного в наручных часах. Эти записи доказывают участие Порошенко во множестве коррупционных схем.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что Порошенко может избежать тюрьмы в том случае, если он останется в украинской политике.

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