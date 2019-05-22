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Ляшко начал сбор подписей против роспуска Верховной рады

Политика

...и назвал Зеленского «президентом хаоса»

Ляшко начал сбор подписей против роспуска Верховной рады
Perohanych
Верховная рада Украины

Киев, 22 мая 2019, 09:00 — REGNUM  Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко назвал незаконным указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады и объявил сбор подписей в поддержку парламента. Об этом говорится в сообщении Ляшко в соцсети Facebook.

По словам политика, указ нового президента о роспуске парламента — неконституционный, противозаконный и своевольный. Ляшко сравнил Зеленского с бывшим президентом Виктором Януковичем, который в 2010 году «через продажных судей» изменил Конституцию.

Партийный лидер объявил с 22 мая сбор подписей под обращением в Конституционный суд о признании указа Зеленского о роспуске Рады противоречащим Конституции. Ляшко также заявил о готовности своей команды к досрочным выборам.

«Зеленский из президента надежды быстро превращается в президента хаоса и распада государства», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая, в день вступления в должность президента Украины, Зеленский объявил о роспуске Рады. На следующий день был опубликован соответствующий указ. Внеочередные выборы в парламент страны назначены на 21 июля.

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