Ляшко начал сбор подписей против роспуска Верховной рады

Киев, , 09:00 — REGNUM Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко назвал незаконным указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады и объявил сбор подписей в поддержку парламента. Об этом говорится в сообщении Ляшко в соцсети Facebook.

По словам политика, указ нового президента о роспуске парламента — неконституционный, противозаконный и своевольный. Ляшко сравнил Зеленского с бывшим президентом Виктором Януковичем, который в 2010 году «через продажных судей» изменил Конституцию.

Партийный лидер объявил с 22 мая сбор подписей под обращением в Конституционный суд о признании указа Зеленского о роспуске Рады противоречащим Конституции. Ляшко также заявил о готовности своей команды к досрочным выборам.

«Зеленский из президента надежды быстро превращается в президента хаоса и распада государства», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая, в день вступления в должность президента Украины, Зеленский объявил о роспуске Рады. На следующий день был опубликован соответствующий указ. Внеочередные выборы в парламент страны назначены на 21 июля.

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