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Совфед обсудит досрочное прекращение полномочий Рауфа Арашукова

Политика

По решению комиссии по мандатным вопросам

Москва, 22 мая 2019, 08:50 — REGNUM  Совфед на заседании 22 мая обсудит досрочное прекращение полномочий сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщает ИА REGNUM.

Решение связано с тем, что Арашуков своевременно не представил декларацию о своих доходах и расходах за 2018 год. Вместе с тем, по данным комиссии по мандатным вопросам, возможность своевременно подать декларацию у сенатора была.

Имущество и денежные средства сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова арестованы по решению суда.

Арашуков 30 января во время одного из пленарных заседаний был лишен неприкосновенности и задержан в здании Совета Федерации. Сенатор обвиняется в причастности к убийствам и хищениям газа на 30 млрд рублей.

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Дела семьи Арашуковых
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